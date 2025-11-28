“هيئة الترفيه”: أكثر من 24 ألف جولة رقابية ونسبة التزام تجاوزت 93% في الربع الثالث من 2025

البلاد (الرياض)
واصلت الهيئة العامة للترفيه (GEA) جهودها الرقابية والتنظيمية في الربع الثالث من عام 2025م بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأمنية، عبر تنفيذ (24,234) جولة رقابية شملت الفعاليات والمرافق الترفيهية في مختلف مناطق المملكة، ضمن مساعيها لضمان التزام القطاع بالأنظمة والمعايير المعتمدة.
وأظهر التقرير الربعي للهيئة أن نسبة الالتزام التنظيمي للأنشطة الترفيهية بلغت (93%)، وهو ما يعكس تطور مستوى الوعي لدى المستثمرين، وتحسن جودة التجارب المقدمة للجمهور، وفاعلية آليات المتابعة والتصحيح.
وسجلت الجولات الرقابية ارتفاعًا بنسبة (4.3%) مقارنة بالربع السابق، في مؤشر على تكثيف العمل الميداني لمتابعة الأنشطة وضمان استدامة الالتزام.
وشملت الجولات الرقابية زيارات ميدانية للفعاليات والمراكز الترفيهية والعروض الحية، بهدف التأكد من مطابقة الضوابط التنظيمية الصادرة من الهيئة، وتقديم تجارب آمنة تتماشى مع توجهات الهيئة في تطوير بيئة ترفيهية متكاملة.
وأصدرت الهيئة (1,839) ترخيصًا خلال الربع الثالث من العام، بزيادة تقارب (49%) عن الربع السابق، ما يعكس استمرار توسع القطاع الترفيهي وازدياد حجم الطلب على الأنشطة المنظمة, وارتفع عدد الشركات العاملة إلى (6,499) شركة، مع جذب أكثر من (12.6) مليون زائر لحضور (472) فعالية أُقيمت في (116) مدينة على مستوى المملكة.
وتؤكد الهيئة العامة للترفيه أن برامجها الرقابية تسهم في رفع مستوى الامتثال والجودة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم استدامة قطاع الترفيه ويعزز دوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
