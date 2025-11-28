مارتن سيسك” يتصدر الترتيب العام في ثالث أيام بطولة العالم للراليات “رالي السعودية” 2025″

متابعة (هاني البشر)

استكملت اليوم الجمعة منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات “رالي السعودية 2025 بدعم من جميل لرياضة المحركات”، والذي يقام للمرة الأولى في المملكة، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق من شركة رياضة المحركات السعودية.

وشهدت منافسات اليوم الثالث مستوىً كبيرًا من التحدي بين السائقين؛ إذ تمكّن الفرنسي أدريان فورماو، سائق فريق هيونداي من الفوز بالمرحلة التاسعة “الغولاء1″، فيما حقق الأستوني أوت تاناك، الفوز في المرحلتين العاشرة والحادية عشرة “أم الجرم1″، و”وادي المطوي1″، مواصلاً تقديم أداء مميز خلال فترات اليوم.

وفي الفترة المسائية، حافظ تاناك على وتيرة أدائه القوي بفوزه في المرحلة الثانية عشرة “الغولاء2″، وتمكّن مارتن سيسك، سائق فريق فورد، من الفوز بالمرحلة الثالثة عشرة “أم الجرم2″، واختتم الفنلندي كالي روفانبيرا، سائق فريق تويوتا، مراحل اليوم بالفوز في المرحلة الرابعة عشرة “وادي المطوي2”.



وانعكست هذه النتائج على الترتيب العام لـ”رالي السعودية 2025″، إذ أنهى اللاتفي مارتن سيسك، سائق فريق فورد، منافسات اليوم في صدارة الترتيب بزمن بلغ ساعتين و43 دقيقة و20 ثانية، وجزءًا من الثانية، وحل البلجيكي تيري نوفيل، سائق فريق هيونداي، في المركز الثاني بزمن ساعتين و43 دقيقة و23 ثانية و5 أجزاء من الثانية، فيما جاء الياباني تاكاموتو كاتسوتا، سائق فريق تويوتا، ثالثًا مسجلًا ساعتين و44 دقيقة وثانية واحدة و6 أجزاء من الثانية، وكان الفرنسي أدريان فورماو قد حقق صدارة الترتيب العام، ولكنه تراجع إلى المركز الرابع بسبب عقوبة زمنية مدتها دقيقة واحدة.

ومع انتهاء اليوم الثالث، ارتفع إيقاع التنافس على اللقب بين ثلاثي فريق تويوتا جازو للسباقات؛ البريطاني إلفين إيفانز، والفرنسي سيباستيان أوجييه، والفنلندي كالي روفانبيرا، حيث أنهى روفانبيرا منافسات اليوم الثالث في المركز الخامس، بزمن إجمالي يقدر بساعتين و44 دقيقة و32 ثانية و7 أجزاء من الثانية، متقدمًا على أوجييه بجزأين من الثانية فقط، فيما وصل إيفانز ثالثاً بفارق وصل إلى دقيقتين و40 ثانية نتيجة ثقب في أحد الإطارات خلال المرحلة الحادية عشرة.

وفي فئة WRC2، تصدر السائق البريطاني غاس غرينسميث من فريق سكودا المنافسات، بعد أن أنهى مراحل اليوم بزمن إجمالي بلغ ساعتين و52 دقيقة، و12 ثانية، و6 أجزاء من الثانية، فيما جاء زميله في الفريق البلغاري نيكولاي جريزين في المركز الثاني، والبولندي كاييتان كاييتانوڤيتش سائق فريق تويوتا في المركز الثالث، بينما أنهى السائق السعودي حمزة باخشب منافسات اليوم في المركز التاسع.

أما في فئة WRC3، فقد واصل الإيطالي ماتيو فونتانا تصدر منافسات هذه الفئة، بزمن إجمالي بلغ ثلاث ساعات و6 دقائق، وثانية واحدة، و5 أجزاء من الثانية، وجاء الهندي نافين بوليغيلا في المركز الثاني، وسعيد الموري في المركز الثالث.

وتختتم منافسات “رالي السعودية 2025 بدعم من جميل لرياضة المحركات”، يوم غد السبت بانطلاق المرحلة الخامسة عشرة “ذهبان1” عند الساعة 8:35 دقيقة صباحاً، تليها المرحلة السادسة عشرة “عسفان”، ثم يختتم الرالي بانطلاق المرحلة السابعة عشرة والأخيرة، مرحلة “ذهبان2” والتي تعرف بمرحلة القوة (Wolf Power).