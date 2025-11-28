قطر تستضيف كأس الخليج العربي تحت 23 عامًا

بدر النهدي (الدوحة)

تستضيف دولة قطر كأس الخليج العربي تحت 23 عاماً 2025™ خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر، حيث تتجه أنظار المشجعين إلى الدوحة لمتابعة نخبة من المواهب الكروية الصاعدة في المنطقة، في النسخة الأولى التي تُنظم تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وأكد جاسم سلطان الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أهمية البطولة في دعم المواهب قائلاً: “تجسّد بطولة تحت 23 عامًا التزامنا الراسخ برعاية المواهب الكروية الشابة وتعزيز روح المنافسة بين اللاعبين، فهي محطة محورية في انتقالهم إلى صفوف المنتخبات الأولى، وندعو المشجعين إلى دعم نجوم المستقبل خلال منافسات البطولة.”

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات موزعة على مجموعتين، حيث يشارك المنتخب القطري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين والكويت، بينما يلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الإمارات وعُمان واليمن.

وتُقام المباريات في دور المجموعات، وعددها 14 مباراة، في ملعبين في أسباير زون، التي استضافت مؤخراً النسخة التاريخية من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™. ويمكن للمشجعين حضور جميع المباريات في دور المجموعات مجاناً، ما يتيح لهم فرصة مميزة لمتابعة أداء المواهب الشابة عن قرب.

وتنطلق كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025 في 4 ديسمبر مع مباراة الافتتاح التي تجمع منتخب العراق مع نظيره اليمني في الساعة 2:45 ظهراً، فيما يستهل المنتخب القطري مشواره أمام منتخب الكويت يوم 5 ديسمبر في التوقيت ذاته. وتُقام المباراة النهائية يوم 16 ديسمبر في استاد 974، والذي يُعد أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولة كأس العالم، والذي احتضن عدداً من المباريات في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وستُطرح تذاكر المباراة النهائية لكأس الخليج تحت 23 عاماً خلال الأيام المقبلة. ويتوفر في ملعبي البطولة أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.

تأتي البطولة ضمن موسم كروي حافل تشهده قطر هذا العام، الذي يشمل كأس العرب FIFA قطر 2025™ التي تقام في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، وكأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™ في 10 و13 و17 ديسمبر، مما يؤكد الإمكانات الاستثنائية للبلاد في تنظيم أحداث رياضية كبرى في نفس الفترة.