البلاد (الرياض)
أعلنت فوز الهيئة السعودية للسياحة بعضوية مجلس الأعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية عن فوزها بعضوية مجلس الأعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة للفترة من عام 2026 وحتى عام 2029، بعد إعلان نتائج الانتخابات الخاصة بالمجالس.
أعلنت فوز الهيئة السعودية للسياحة بعضوية مجلس الأعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية عن فوزها بعضوية مجلس الأعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة للفترة من عام 2026 وحتى عام 2029، بعد إعلان نتائج الانتخابات الخاصة بالمجالس.
يأتي الفوز بعضوية مجلس الأعضاء المنتسبين بعد عام واحد فقط من الانضمام لمنظمة السياحة العالمية، وجاءت ضمن المراتب الخمس الأولى عالميًا من عدد الأصوات، كما تمثل هذه العضوية إنجازًا يعكس حضور السعودية البارز في المحافل الدولية، وتمكّن العضوية من المشاركة في أعمال المجلس وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء.
وتسهم العضوية في دعم جهود الهيئة لترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، إضافة لإبراز الوجهات الفريدة والتجارب الملهمة والمنتجات السياحية المميزة، والترويج لها عالميًا بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعد منظمة السياحة العالمية وكالة دولية رائدة للأمم المتحدة في مجال السياحة وتتمثل مهمتها في تعزيز السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والاستدامة البيئية وتوفر القيادة والدعم للقطاع في النهوض بسياسات المعرفة والسياحة في جميع أنحاء العالم.