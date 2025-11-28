بمشاركة 10 فرق من نخبة المتسابقين العالميين| انطلاق التجارب الحرة استعدادًا لبدء منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم للزوارق السريعة الفورمولا1 (F1H2O)

خالد بن مرضاح (جدة)

تصوير (المحرر)

شهدت واجهة أبحر الشمالية بجدة يوم أمس الخميس 27 نوفمبر، انطلاق الاستعدادات والتجارب الحرّة للزوارق المشاركة في الجولة الرابعة من تصفيات بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا1 (F1H2O)، جائزة جدة الكبرى 2025، التي يشارك فيها 10 فرق من نخبة المتسابقين من مختلف دول العالم، في حدث رياضي دولي يُعدُّ الأوّل من نوعه ضمن فعاليات موسم جدة 2025.

ووسط ترقب محبي السرعة والسباقات البحرية، اكتمل وصول المتسابقين والتحضيرات لهذا الحدث الضخم، حيث انطلق البرنامج الرسمي للبطولة بالتجارب الحرة الأولى بمشاركة 20 زورقًا من نوع “كاتاماران” خفيف الوزن، تعمل بمحركات V6 عالية الأداء، وتصل سرعتها إلى أكثر من 220 كلم في الساعة.

ويضمَّ موقع السباق عددًا من المرافق المخصّصة للفرق المشاركة والزوّار، من أبرزها: منصّات المشاهدة على الواجهة البحرية، وأخرى للحفلات الغنائية، والعروض الموسيقية (DJ)، إضافة إلى تجارب تفاعلية متنوّعة، ومنطقة مخصّصة للمأكولات والمشروبات تُقدّم خيارات متنوّعة للزوّار، مما يجعل السباق حدثًا متكاملًا يجمع بين الترفيه والرياضة في آنٍ واحد.

وشملت الفعاليات المصاحبة للسباق اليوم إحياء أجواء البطولة بروح الثقافة السعودية، عبر فرق قدمت مجموعة من الفنون الأدائية التراثية، أسهمت في إبراز الهوية الوطنية وإثراء تجربة الزوّار، حيثُ استمتع جمهور البطولة بتجربة متكاملة جمعت بين المنافسات الرياضية، والعروض الفنية والثقافية في أمسية “ليلة خبيتي”، التي قدمت لونًا فلكلوريًّا إبداعيًّا بالطابع الحجازي.

تأتي استضافة البطولة امتدادًا لسجلّ جدة الحافل بالفعاليات الرياضية الدولية، مثل: سباقات الفورمولا1 للسيارات، ممَّا يُعزّز حضور المدينة على خريطة الرياضة العالمية، ويجذب جمهورًا واسعًا من محبي سباقات السرعة والحماس.

ومن خلال موسم جدة 2025، تُواصل مدينة جدة تعزيز حضورها على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية، مُقدّمة تجربة استثنائية تجمع بين الترفيه والابتكار والأنشطة البحرية، مُساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الخيارات الترفيهية وتنمية القطاع السياحي.