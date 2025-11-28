بعد مباراة ماراثونية.. الأهلي يتجاوز القادسية ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

محمود العوضي (جدة)

تصوير (عبد العزيز المتعاني)

بعد ماراثونية، تأهل فريق الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد التفوق في ركلات الترجيح على حساب القادسية بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة (3-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

افتتح القادسية التسجيل عن طريق مهاجمه الإيطالي ريتيجي في الدقيقة العاشرة، وفي الدقيقة 30، تمكن جوليان كينيونيس من تسجيل الهدف الثاني للقادسية.

عاد الأهلي للهجوم مرة أخري على أمل تقليص الفارق، وبالفعل نجح في هذه المرة بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء، تصدى لها إيفان توني وأسكن الكرة شباك كاستيليس في الدقيقة 35 من عمر المباراة..

وفي الدقيقة 45+3، تمكن ريتيغي من تعزيز النتيجة لصالح القادسية وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريق من ركلة جزاء.

في الشوط الثاني، حاول ماتيس يايسله تحسين الجانب الهجومي للأهلي عن طريق إشراك فراس البريكان بدلا من جالينو في الدقيقة 56 من عمر المباراة. وفي الدقيقة 60، نجح الأهلي في تقليص الفارق بتسجيل هدف الثاني عن طريق لاعبه أتانغانا.

وفي الدقيقة 70، نجح الأهلي في العودة بشكل كامل للمباراة عن طريق نجمه كيسيه الذي استغل عرضية رائعة من رياض محرز أسكنها برأسه في شباك حارس القادسية.

سيطر الأهلي بالكامل على المباراة بعدما سجل التعادل وأهدر العديد من الفرص التي كادت تنهي المباراة لكن تألق حارس القادسية حال دون حدوث تغيير في النتيجة.

وامتدت المباراة إلى أشواط إضافية امتلك الأهلي فيها السيطرة وأهدر العديد من الفرص في ظل تراجع دفاعي من قبل لاعبي القادسية الذي بدى عليهم الإجهاد.

وفي ركلات الترجيح، ابتسم الحظ للاعبي الأهلي ليحسموا اللقاء 4/5؛ ليتأهل الأهلي لنصف نهائي أغلى الكؤوس.