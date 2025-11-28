بحضور الفيصل ووزير الإعلام.. “جزيرة شورى” تحتضن لقاء الإعلام الرياضي السعودي

احتضنت جزيرة شورى- المركز الرئيس لمشروع البحر الأحمر في السعودية- أمس، فعاليات «لقاء الإعلام الرياضي» الذي أطلقته وزارة الرياضة بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ووزير الإعلام سلمان الدوسري، وبمشاركة قيادات القطاع الرياضي، وأكثر من 85 ممثلاً لوسائل الإعلام المحلية.
ويمتد اللقاء لمدة يومين بهدف تعزيز جسور التواصل بين القطاع الرياضي ووسائل الإعلام، وفتح نقاش موسّع حول المستجدات المتسارعة التي يشهدها القطاع، إلى جانب استعراض الجهود والبرامج والمبادرات القائمة، بما في ذلك الإجابة على الاستفسارات المقدمة من ممثلي وسائل الإعلام، في خطوة تعكس حرص الوزارة على الشفافية، وترسيخ الشراكة المؤسسية مع وسائل الإعلام المحلية.
وشهد اليوم الأول جلسات حوارية وتفاعلية قدّمت عرضاً شاملاً للتطورات الجارية في المنظومة الرياضية، مع تسليط الضوء على خطط الوزارة الرامية إلى رفع جودة الأداء وتعزيز التكامل مع الشركاء، بما يتسق مع التحوّل الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي في إطار رؤية السعودية 2030.
يأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن جهود وزارة الرياضة لتقوية التكامل مع مختلف القطاعات، وتطوير منظومة العمل وتعزيز جودة المخرجات، تأكيداً للدور المحوري الذي يلعبه الإعلام الرياضي في دعم مسيرة التطوير وصناعة المشهد الجديد للرياضة السعودية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م