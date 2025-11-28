انطلاق مراحل إعداد فيلم “العيون الساهرة” من إنتاج الهيئة العامة للترفيه

البلاد (الرياض)
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بدء ورشة القراءة الخاصة بفيلم مكافحة المخدرات، الذي يحمل عنوان “العيون الساهرة”، وهو عمل سينمائي مستوحى من قصة حقيقية مأخوذة من ملفات رجال مكافحة المخدرات في المملكة.
يأتي الإعلان مع اقتراب بدء التصوير الأسبوع القادم، وسط اهتمام واسع باعتباره أحد أبرز المشاريع السينمائية.
وأعرب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه الكبير لهذا العمل، ولجميع منسوبي الوزارة وأبطال مكافحة المخدرات من الضباط والجنود، مشيرًا إلى أن الفيلم يهدف إلى تجسيد تضحياتهم ونقل جهودهم إلى الشاشة الكبيرة بأسلوب يعكس تفانيهم وشجاعتهم، موضحًا أن تسمية الفيلم بـ “العيون الساهرة”، يأتي تقديرًا للدور الحيوي الذي يقوم به رجال وزارة الداخلية في حماية المجتمع.
ومن المنتظر أن يشهد العمل، الذي سيتم تصويره في المملكة، تقديم تجربة فنية تبرز بطولات رجال الأمن وتعرّف العالم بجهودهم في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع.
