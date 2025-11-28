انطلاق أولى التصفيات التأهيلية للجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا1 (F1H2O)

خالد بن مرضاح (جدة)

انطلقت اليوم أولى التصفيات التأهيلية للجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 (F1H2O)؛ جائزة جدة الكبرى 2025، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، بعد أن شهد يوم أمس استعدادات المتسابقين والتجارب الحرة للزوارق في واجهة أبحر الشمالية، وذلك بمشاركة 10 من نخبة الفرق على مستوى العالم بـ20 زورقًا، وسط حضور جماهيري كبير من محبي الرياضات البحرية.

ولتحديد مراكز الانطلاق في السباق النهائي على جائزة جدة الكبرى 2025 الذي سيقام غدًا، تضمنت فعاليات اليوم جولات تصفيات وسباقات سرعة، أقيمت من ثلاثة مستويات تأهيلية، هي: Q1 وQ2 وQ3، حيث استخدمت خلالها أجهزة حديثة متخصصة في الاحتساب الدقيق لأداء كل زورق، لينتهي اليوم بانتظار النتائج النهائية للسباق في جولاته الأخيرة غدًا السبت.

وتُعدُّ البطولة التي تستضيفها جدة للمرة الأولى، من أبرز الرياضات البحرية العالمية منذ انطلاقتها قبل أكثر من أربعين عامًا، حيث بدأت هذه النسخة من البطولة في ليك توبا بإندونيسيا، مرورًا بجولتين في مدينتي شنغهاي وتشنغتشو الصينيتين، لتمثل مدينة جدة محطة محورية، قبل ختام المنافسات في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشهد واجهة أبحر الشمالية تزامنًا مع أيام البطولة عروضًا بحرية مشوقة، وفعاليات جماهيرية على الشاطئ، إلى جانب أنشطة ترفيهية تناسب جميع الفئات، لتشكّل البطولة حدثًا رياضيًّا وترفيهيًّا متكاملًا يعكس مكانة جدة كوجهة عالمية لاحتضان الأحداث العالمية.

وتؤكد استضافة جدة لبطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1، مكانتها كمركز حيوي للرياضات البحرية، بما يعكس أهميتها على ساحل البحر الأحمر، ودورها المميز في إبراز صورة المملكة كوجهة دولية للبطولات الرياضية وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.

ويواصل موسم جدة 2025 فعالياته المحلية والعالمية من مسابقات ومهرجانات ومعارض تغطي مختلف الاهتمامات، وتلبي احتياجات الزوار من جميع الفئات، بما يسهم في جعل جدة وجهة سياحية وترفيهية عالمية تجذب الأنظار وتثري التجربة السياحية في المملكة.