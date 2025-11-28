الأولى القيادة تعزّي الرئيس الصيني في ضحايا حريق المجمع السكني بهونغ كونغ

البلاد (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في مجمع سكني في هونغ كونغ. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في مجمع سكني في هونغ كونغ. وقال سمو ولي العهد: “بلغني نبأ اندلاع حريق في مجمع سكني في هونغ كونغ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين لذويهم سالمين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي مكروه”.