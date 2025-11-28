“الفرنسي أدريان فورماو” يشعل منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم للراليات “رالي السعودية 2025”

متابعة (هاني البشر)

تواصلت الخميس منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات “رالي السعودية 2025 بدعم من جميل لرياضة المحركات”، الذي يُقام للمرة الأولى في المملكة، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق من شركة رياضة المحركات السعودية.

وشهدت البطولة في اليوم الثاني تنافسًا قويًا بين السائقين؛ حيث تمكن اللاتفي مارتين سيسك، سائق فريق فورد، من فرض سيطرته على منافسات الفترة الصباحية، محققًا الفوز في جميع المراحل الخاصة: “الفيصلية1″، و”القمر1″، و”خليص1”.

وفي الفترة المسائية، حافظ مارتين سيسك على وتيرة أدائه القوي بفوزه في المرحلة الخامسة “الفيصلية2″، وتمكن الفنلندي سامي باجاري، سائق فريق تويوتا، من الفوز بصدارة المرحلة السادسة “القمر2″، فيما حقق الفرنسي أدريان فورماو، سائق هيونداي، الفوز في المرحلة السابعة “خليص2″، واختتمت منافسات اليوم بالمرحلة الثامنة، “المرحلة الاستعراضية الخاصة- جميل لرياضة المحركات”، التي تمكن فيها أدريان فورماو من إحراز المركز الأول.

وتصدّر الترتيب العام لـ”رالي السعودية 2025″، الفرنسي أدريان فورماو، سائق فريق هيونداي، بعد تسجيله زمنًا إجماليًا قدره ساعة واحدة، و18دقيقة، و45 ثانية، و3 أجزاء من الثانية، متقدماً على الفنلندي سامي باجاري من فريق تويوتا الذي أنهى منافسات اليوم، بزمن بلغ ساعة واحدة، و18دقيقة، و51 ثانية، و3 أجزاء من الثانية، فيما حل اللاتفي مارتين سيسك، سائق فريق فورد ثالثًا، بزمن ساعة واحدة و18دقيقة، و52 ثانية، وجزأين من الثانية.

وفي فئة WRC2، تصدر السائق البريطاني غاس غرينسميث من فريق سكودا مجريات المنافسة، بعد أن أنهى مراحل اليوم بزمن إجمالي ساعة واحدة و22 دقيقة، و43 ثانية، و3 أجزاء من الثانية، فيما جاء البولندي كاييتان كاييتانوڤيتش سائق فريق تويوتا في المركز الثاني، والفنلندي روبي كورهونين من فريق تويوتا في المركز الثالث، بينما أنهى السائق السعودي حمزة باخشب، أحد خريجي برنامج “الجيل السعودي القادم”، منافسات اليوم في المركز التاسع، بعد أن قدم أداءً جيداً في مشاركته العالمية الأولى على أرض الوطن.

أما في فئة WRC3، فقد نجح الإيطالي ماتيو فونتانا في تصدر منافسات هذه الفئة بزمن إجمالي ساعة واحدة و27 دقيقة، و20 ثانية، و3 أجزاء من الثانية، وجاء السعودي سعيد الموري في المركز الثاني بزمن إجمالي ساعة واحدة و40 دقيقة، و39 ثانية، فيما حجز الهندي نافين بوليغيلا المركز الثالث.

وتستكمل منافسات اليوم الثالث من البطولة اليوم الجمعة، عبر سلسلة من المراحل الخاصة، حيث تنطلق المرحلة التاسعة “الغولاء1″، تليها المرحلة العاشرة “أم الجرم1″، ثم المرحلة الحادية عشرة “وادي المطوي1″، فيما يعاود المتسابقون خوض المراحل ذاتها في الفترة المسائية، تحت مسميات “الغولاء2″، و”أم الجرم2″، و”وادي المطوي2″، قبل أن تعود الفرق إلى جدة لإجراء الصيانة المسائية؛ استعدادًا لاستكمال مراحل الرالي يوم السبت.