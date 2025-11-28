متابعات

العميد عبد الملك آل صقية يرأس وفد المملكة في اجتماع الجمعية العامة الـ(93) لمنظمة الإنتربول الدولية

البلاد (مراكش)
رأس المدير العام للشرطة الدولية (الإنتربول السعودي) العميد عبد الملك آل صقية وفد المملكة المشارك في اجتماع الجمعية العامة الـ(93) لمنظمة الإنتربول الدولية الذي عُقد في المملكة المغربية (مراكش) خلال الفترة من (24 – 27) نوفمبر 2025م.
وأكّد رئيس وفد المملكة في حلقة نقاش “تعزيز حضور الإنتربول الإقليمي وأثره العملياتي”، أن استضافة المملكة المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ترسّخ دورها المحوري في دعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
