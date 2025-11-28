الرياضة

الخلود يعبر الخليج إلى نصف نهائي كأس الملك

البلاد (جدة)

تأهل فريق الخلود إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على فريق الخليج برباعية مقبال ثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

دخل الخلود أجواء اللقاء بقوة، وافتتح النتيجة مبكرًا عند الدقيقة الثالثة عن طريق راميرو إنريكي. استمر ضغط الخلود الهجومي، ليسجل ميزياني ماوليدا الهدف الثاني في الدقيقة 24.

تمكن الخليج من العودة إلى أجواء المباراة، عندما سجّل منصور حمزي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 45+1، ليُعيد الأمل في إمكانية العودة.

لكن ردّ الخلود جاء سريعًا وقاسيًا، حيث نجح هتان باهبري في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخلود 3-1.

مع بداية الشوط الثاني، قلّص الخليج الفارق مجددًا عن طريق صالح العمري الذي سجّل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47، لتشتعل المباراة.

ورغم المحاولات الخليجية لإدراك التعادل، نجح الخلود في توجيه الضربة الحاسمة قبل نهاية اللقاء، بعدما أحرز جون باكلي الهدف الرابع في الدقيقة 83، وقبل صافرة النهاية سجل اللاعب شاكيل بيناس الهدف الثالث لفريق الخليج.

بهذا الفوز، حجز الخلود مقعده في الدور نصف النهائي من كأس الملك، في إنجاز مهم للفريق، ويواصل بذلك مشواره الطموح في البطولة بحثًا عن الوصول إلى المباراة النهائية.

 

 

 

