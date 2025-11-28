الخلود يعبر الخليج إلى نصف نهائي كأس الملك

البلاد (جدة)

تأهل فريق الخلود إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على فريق الخليج برباعية مقبال ثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

دخل الخلود أجواء اللقاء بقوة، وافتتح النتيجة مبكرًا عند الدقيقة الثالثة عن طريق راميرو إنريكي. استمر ضغط الخلود الهجومي، ليسجل ميزياني ماوليدا الهدف الثاني في الدقيقة 24.

تمكن الخليج من العودة إلى أجواء المباراة، عندما سجّل منصور حمزي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 45+1، ليُعيد الأمل في إمكانية العودة.

لكن ردّ الخلود جاء سريعًا وقاسيًا، حيث نجح هتان باهبري في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخلود 3-1.

مع بداية الشوط الثاني، قلّص الخليج الفارق مجددًا عن طريق صالح العمري الذي سجّل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47، لتشتعل المباراة.

ورغم المحاولات الخليجية لإدراك التعادل، نجح الخلود في توجيه الضربة الحاسمة قبل نهاية اللقاء، بعدما أحرز جون باكلي الهدف الرابع في الدقيقة 83، وقبل صافرة النهاية سجل اللاعب شاكيل بيناس الهدف الثالث لفريق الخليج.

بهذا الفوز، حجز الخلود مقعده في الدور نصف النهائي من كأس الملك، في إنجاز مهم للفريق، ويواصل بذلك مشواره الطموح في البطولة بحثًا عن الوصول إلى المباراة النهائية.

من كل الزوايا — 🎥

هدف الخلود الأول عن طريق راميرو إنريكي ضد الخليج ⚽️#الخلود_الخليج | #أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/czQYTWbCeF — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 28, 2025

من كل الزوايا — 🎥

ميزياني ماوليدا يضيف الهدف الثاني للخلود ضد الخليج ⚽️#الخلود_الخليج | #أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/m0VNW5IJU3 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 28, 2025

من كل الزوايا — 🎥

منصور حمزي يسجّل هدف تقليص الفارق للخليج ضد الخلود ⚽️#الخلود_الخليج | #أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/8RGFWn5ViB — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 28, 2025

من كل الزوايا — 🎥

هتان باهبري يضيف الهدف الثالث للخلود ضد الخليج ⚽️#الخلود_الخليج | #أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/AzlqhIlQDt — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 28, 2025

من كل الزوايا — 🎥

هدف الخليج الثاني عن طريق صالح العمري ضد الخلود ⚽️ #الخلود_الخليج | #أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/Rkkn8m4Eq7 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 28, 2025

من كل الزوايا — 🎥

الخلود يوسع الفارق من جديد من خلال جون باكلي بهدف رائع 🎥 ⁧#الخلود_الخليج⁩ | ⁧#أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/jtfSjgybfK — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 28, 2025