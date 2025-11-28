أمر ملكي بتمديد خدمة مساعد وزير الدفاع خالد البياري

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتمديد خدمة مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، لمدة 4 سنوات.

وكان الدكتور خالد بن حسين بياري يشغل الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، كما شغل منصب نائب أعلى لرئيس المجموعة للتقنية والعمليات في شركة الاتصالات السعودية STC، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة STC للحلول المتقدمة، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية VIVA الكويت، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة OTL (أوجيه للاتصالات المحدودة)، وعضوية مجالس الإدارة لكل من شركة Turk Telecom وشركة Avea.

ويُعَدّ “البياري” ثاني مساعد لوزير الدفاع بعد الفريق أول طيار محمد بن عبدالله العايش، وذلك من منطلق اهتمام ولي العهد بالإدارة وتقنية المعلومات، والرفع من مستوى كفاءتها في مرفق حيوي ومهم كوزارة الدفاع.