أمران ملكيان بالتمديد لنائب ومساعد وزير الاقتصاد 4 سنوات

البلاد (الرياض)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرين ملكيين بتمديد خدمة نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عمار بن محمد بن حامد نقادي، ومساعد الوزير سليمان العبيد، بالمرتبة الممتازة، لمدة أربع سنوات.

ورفع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ومساعد الوزير الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة صدور الأمرين الملكيين بتمديد خدمتهما.

وأعربا عن اعتزازهما بهذه الثقة الملكية الكريمة، سائلين المولى -عز وجل- أن يوفقهما في أداء مسؤولياتهما وواجباتهما، ومواصلة الإسهام في خدمة الدين والملك والوطن، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ضمن رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر استدامةً وازدهارًا.