أمانة الرياض تعود بفعالية “بسطة الرياض” في 4 مواقع متفرقة لاستقبال الزوار والأهالي

البلاد (الرياض)
تعود فعالية “بسطة الرياض” التي تنفذها أمانة منطقة الرياض الجمعة المقبلة في 4 مواقع داخل المدينة، بهدف توفير مساحة منظمة لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم أمام الجمهور، وتعزيز المشاركة المجتمعية في بيئة حضرية مهيأة تستقبل الزوار على مدار 12 أسبوعًا.
وتعد الفعالية إحدى مبادرات الأمانة المستمرة منذ 8 سنوات، حيث تمثل امتدادًا لجهودها في دعم الأعمال المحلية وتعزيز حضورها داخل الأحياء، وتوفير منصات تسويقية تسهم في تمكين مشاريع الأسر المنتجة ورواد الأعمال.
وتمثل الفعالية امتدادًا لجهود الأمانة في دعم الأعمال المحلية وتعزيز حضورها داخل الأحياء، حيث تنظم الفعالية في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، وحديقة الملتقى في حي النرجس، وحديقتي الشهداء والدّوح، مع تحديد أيام مخصصة لكل موقع، حيث تستقبل التحلية الزوار كل يوم سبت بدءًا من 29 نوفمبر الجاري، فيما تقام فعاليات حديقتي الشهداء والدّوح يومي الجمعة والسبت 28 و29 نوفمبر، وتستقبل حديقة الملتقى في النرجس الزوار كل يوم جمعة بدءًا من الخامس من ديسمبر المقبل.
وتتضمن الفعالية أنشطة متنوعة تناسب مختلف الفئات، تشمل منطقة الطفل، والعروض المتجولة، وأركان المأكولات، إضافة إلى بوثات مجهزة تتيح للعارضين تقديم منتجاتهم بطريقة منظمة وسلسة، إلى جانب العروض الموسيقية التي تضيف بعدًا ترفيهيًا يعزز تجربة الزوار.
وتأتي فعالية “بسطة الرياض” ضمن جهود الأمانة الرامية إلى تعزيز التنمية الحضرية ورفع جودة الحياة، بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.
