أشراف آل أبو نمي وآل يحيى يحتفلون بعقد قران محمد وجنى

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      28 نوفمبر 2025

البلاد (جدة)

احتفل رجل الأعمال أحمد أبو نمي الشريف، وعقيلته الإعلامية منال فيصل الهجاري الشريف، بعقد قران نجلهما محمد أحمد أبو نمي الشريف على جنى هتان آل يحيى الشريف، وذلك في فندق راد يسون بلو السلام بجدة، وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء. سائلين المولى- عز وجل- التوفيق والسعادة للعروسين.

وقد عبر العريس محمد عن سعادته بهذه المناسبة الغالية، ووصف الليلة بأنها من أجمل لحظات حياته، وأن المولى-تعالى- وفقه في اختيار زوجة؛ وجد فيها كل ما يتمناه من دين وخلق وصلاح، داعيًا الله- عز وجل- أن يوفقهما في حياتهما الزوجية، ويرزقهما الذرية الصالحة.

 

 

 

 

 

 

