أخضر 23 يعلن قائمته للمشاركة في كأس الخليج

البلاد (جدة)

أعلن مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا الإيطالي لويجي دي بياجو قائمة الأخضر للمشاركة في بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025 في قطر.

وتضم قائمة الأخضر (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: حامد يوسف، تركي بالجوش، مهند اليحيى، محمد عبدالرحمن، عواد دهل، سليمان هزازي، مشعل العلائلي، محمد الدوسري، عبدالرحمن العبيد، محمد برناوي، مبارك الراجح، عبدالله معتوق، عبدالملك العييري، فارس الغامدي، فيصل الصبياني، راكان الغامدي، بسام هزازي، عبدالعزيز العليوة، سيف رجب، ماجد عبدالله، عبدالله رديف، طلال حاجي، ثامر الخيبري.

وسيقيم أخضر 23 معسكرًا إعداديًا في الدمام يوم الأحد 30 نوفمبر، قبل السفر إلى قطر يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، تحضيرًا للمشاركة في البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 4-16 ديسمبر المقبل.

ويأتي المنتخب الوطني تحت 23 عامًا في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025 وإلى جانبه منتخبات قطر، والبحرين، والكويت.