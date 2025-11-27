12.5 مليار ريال مبيعات

البلاد (الرياض)

سجلت المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة 12.5 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر الجاري.

وطبقا لتقرير البنك المركزي السعودي، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 220.1 مليون عملية، وتركز الإنفاق على قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.80 مليار ريال، وقطاع المطاعم 1.56 مليار، وتصدرت الرياض بنحو 4.46 مليار، تلتها جدة بـ 1.72 مليار. وشهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية نموًا متسارعًا في المدفوعات الإلكترونية، حيث سجل قطاع التجزئة 79% من إجمالي عمليات الدفع من قبل الأفراد لعام 2024، متجاوزة بذلك نسبة 70% المستهدفة بحلول عام 2025.