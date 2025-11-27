الإقتصاد

12.5 مليار ريال مبيعات

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      27 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
سجلت المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة 12.5 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر الجاري.
وطبقا لتقرير البنك المركزي السعودي، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 220.1 مليون عملية، وتركز الإنفاق على قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.80 مليار ريال، وقطاع المطاعم 1.56 مليار، وتصدرت الرياض بنحو 4.46 مليار، تلتها جدة بـ 1.72 مليار. وشهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية نموًا متسارعًا في المدفوعات الإلكترونية، حيث سجل قطاع التجزئة 79% من إجمالي عمليات الدفع من قبل الأفراد لعام 2024، متجاوزة بذلك نسبة 70% المستهدفة بحلول عام 2025.

