وسط خلافات مستمرة حول بنود حساسة.. الكرملين يؤكد استلام النسخة الجديدة من «خطة السلام»

البلاد (موسكو)

أعلن الكرملين، أمس (الأربعاء)، أن روسيا تسلمت أحدث نسخة من خطة السلام الأمريكية الخاصة بالأزمة الأوكرانية، وسط ترقب دبلوماسي دولي لمعرفة مصير البنود الخلافية التي لطالما شكلت نقاط احتكاك بين كييف وموسكو.

وأوضح مستشار الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، أن بعض بنود الخطة الأمريكية تتطلب “تحليلاً جاداً” قبل اتخاذ أي موقف رسمي، مشيراً إلى أن المقترح لم يُناقش بعد خلال الاجتماعات التي عقدت في أبوظبي أمس بين المبعوث الأميركي وممثلي أوكرانيا، وحضور غير متوقع لممثل روسيا.

وأكد أوشاكوف أن محادثات استخباراتية بين الجانبين الروسي والأوكراني تناولت قضايا حساسة من بينها تبادل الأسرى، في وقت أعلن فيه مساعد بوتين أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور موسكو الأسبوع المقبل برفقة عدد من المسؤولين الأميركيين المعنيين بالشأن الأوكراني.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن بلاده تنتظر من الجانب الأمريكي تقديم نسخة نهائية عن الخطة المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا، محذراً من أي تعديل قد يمس ما تم الاتفاق عليه سابقاً خلال قمة ألاسكا، في تلميح ضمني إلى احتمال رفض موسكو لأي تغييرات جوهرية.

وفي كييف، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببعض التعديلات الإيجابية في الخطة الأميركية، لكنه أشار إلى أن القضايا الحساسة ستظل موضع نقاش لاحق مع نظيره الأمريكي. وتضمنت النسخة الأولى من خطة ترمب مطالب روسية تقليدية مثل تخلي أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، ونزع السلاح عن مناطق خيرسون وزابوروجيا، إضافة إلى تقليص القوات المسلحة الأوكرانية والتخلي عن حلم الانضمام إلى حلف الناتو، وإجراء انتخابات عامة خلال 100 يوم من وقف الحرب.

ورغم التفاؤل الأمريكي بقرب التوصل إلى اتفاق، كشف مصدر أوكراني رفيع أن هناك فجوات كبيرة بين ما تطلبه إدارة ترمب وما تستعد كييف لقبوله، مع الإشارة إلى استمرار الخلاف حول ثلاثة ملفات أساسية: التخلي عن الأراضي الشرقية في دونباس، تقليص عديد الجيش إلى 600 ألف جندي، والتخلي عن الطموح بالانضمام إلى الناتو. وأوضح المصدر أن هذه النقاط كانت محور المطالب الروسية منذ سنوات، وأن المفاوضات حولها لا تزال جارية. كما أظهرت مصادر متعددة أن النسخة الحالية من خطة السلام الأمريكية استندت إلى وثيقة روسية أرسلت إلى الإدارة الأمريكية في أكتوبر الماضي، تضمنت شروط موسكو لإنهاء الحرب، بعضها سبق ورفضته كييف.