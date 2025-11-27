واجهة أبحر الشمالية تحتضن الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا1 (F1H20) جائزة جدة الكبرى 2025

البلاد (جدة

تنطلق اليوم الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا1 (F1H20)، جائزة جدة الكبرى 2025، التي ينظمُها موسم جدة 2025 للمرة الأولى على مستوى المملكة، حيثُ يُقام السباق أيام 27 و28 و29 نوفمبر على واجهة أبحر الشمالية في موقع استراتيجي يمنح البطولة طابعًا بصريًّا فريدًا، في أجواء مليئة بالتشويق والحماس.

وقد عُقد أمس في موقع الحدث على واجهة أبحر الشمالية المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المنافسات، وسط حضور إعلامي واسع لوسائل إعلام محلية وعالمية، وتضمّن المؤتمر الكشف عن استعدادات المملكة لاستضافة هذا الحدث العالمي، وتفاصيل الجدول الزمني للبطولة، ونظامها من حيثُ التجارب الحرّة، والتصفيات التأهيلية، وسباقات السرعة، والسباق الرئيسي لجائزة جدة الكبرى 2025، إضافة إلى برنامجها المتكامل للفعاليات الترفيهية والعروض المصاحبة.

وتشهد بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا1 (F1H20) ضمن جائزة جدة الكبرى 2025، مشاركة 10 فرق من نخبة المتسابقين من مختلف دول العالم بـ20 زورقًا، في حدث رياضي دولي يعكس مكانة جدة المتنامية على خارطة الرياضات البحرية العالمية.

وفي اليوم الأول من البطولة يبدأ البرنامج الرسمي بالتجارب الحرة، تليها تجربة قارب F1H20 ثنائي المقاعد، وفي اليوم الثاني تنطلق التصفيات التأهيلية وسباقات السرعة، حيث سيتوَّج الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى، كما يتمُّ خلال اليوم الثاني تحديد مراكز وقوف الزوارق في السباق الرئيسي، إذ يُمنح الفائز أفضلية المكان لحظة الانطلاقة الأولى بحسب النتيجة النهائية من خلال ثلاثة مستويات، وفي اليوم الثالث ضمن ختام الجولة الرابعة من البطولة، يتنافس المتسابقون على جائزة جدة الكبرى 2025 التي تتضمّن ثلاثة مراكز، وذلك وسط احتفال ضخم بمناسبة انتهاء البطولة، بما يُبرز مكانة المملكة كوجهة سياحية رياضية عالمية.

ويعيش جمهور البطولة تجربة متكاملة تجمع بين المنافسة الرياضية والعروض الفنية والثقافية، إذ تبدأ من الليلة الأولى أمسية “ليلة خبيتي” التي تُقدِّم لونًا فلكلوريًا إبداعيًا، بينما تتواصل العروض في اليومين التاليين بأمسيتي “ليلة ينبعاوي” و”ليلة سامري”، كما تتضمّن الفعاليات المصاحبة حفلات غنائية وعروضًا موسيقية (DJ)، إضافة إلى تجارب تفاعلية متنوّعة، ومنطقة مخصّصة للمأكولات والمشروبات تُقدّم خيارات متنوّعة للزوّار.