مركز الملك سلمان يغيث اللاجئين ويحتفي بيوم الطفل

البلاد (عواصم)

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعين طبيين تطوعيين في جراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية في مدينة موروني بجمهورية جزر القمر المتحدة، بمشاركة 10 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز بالكشف على 117 مريضًا، وإجراء 32 عملية جراحية للأطفال، و33 عملية جراحية للمسالك البولية. فيما اختتم المركز المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين ببولندا، إذ تم تركيب أطراف صناعية لـ20 مستفيدًا.

ووزّع مركز الملك سلمان 882 سلة غذائية و882 كرتون تمر للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في محافظة عكار بلبنان، استفاد منها 4.410 أفراد. كما وزع المركز 520 سلة غذائية و520 كرتون تمر في مديرية جهار كنت وقرية تندورك بولاية بلخ في أفغانستان. واحتفى مركز الملك سلمان في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، باليوم العالمي للطفل، حيث تضمنت الفعاليات أنشطة ترفيهية متنوعة.