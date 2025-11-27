مجموعة “روتانا للموسيقى” وبنك “الإمارات دبي الوطني” يوقعان اتفاقية حقوق التسمية لهوية مسرح “محمد عبده أرينا”

محمد الجليحي (الرياض)

أعلنت مجموعة روتانا للموسيقى كبرى شركات الترفيه والانتاج والتوزيع الموسيقي في العالم العربي، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتم بموجبها منح البنك حقوق التسمية والهوية البصرية لمسرح “محمد عبده أرينا” الواقع في “بوليفارد سيتي” بالرياض، ليحمل المسرح خلال فترة الاتفاق مسمى “محمد عبده أرينا مع بنك الإمارات دبي الوطني”. ويعد مسرح “محمد عبده أرينا” أحد أضخم وأبرز المعالم الفنية والترفيهية في المملكة والمنطقة، واستضاف خلال السنوات الماضية نخبة من أهم نجوم الغناء العربي والعالمي، إلى جانب كبرى الحفلات والمهرجانات ضمن موسم الرياض وغيرها من الفعاليات الكبرى.

وقّع الاتفاقية كل من سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، و أحمد العوضي رئيس أسواق في المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت للخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، وبحضور ناصر يوسف المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية.

وقد تحدث سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى بعد توقيع عقد الاتفاقية، قائلا :”يسعدني الإعلان عن هذا العقد حول مسرح “محمد عبده ارينا” الذي وقعناه مع ادارة “بنك الإمارات دبي الوطني” في خطوة تعزز حضور المؤسسات المالية في المشهد الثقافي والترفيهي السعودي، لتأتي ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاع المالي والقطاع الترفيهي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي اعلن عنها امير الشباب سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وتضع الثقافة والفن ضمن محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، واضاف :”تبرز هذه الشراكة الجديدة بيننا وبين بنك الإمارات دبي الوطني الدور المتنامي للمؤسسات المصرفية في دعم الصناعات الإبداعية والمساهمة في تطوير بنية الترفيه في مملكتنا الحبيبة، بما يعكس مكانة الرياض كعاصمة للفن والثقافة في المنطقة”.

وقال أحمد العوضي رئيس أسواق في المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت للخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني: “يسعدنا التعاون مع روتانا لإطلاق ‘”محمد عبده أرينا مع بنك الإمارات دبي الوطني”، بما يعزز المشهد الثقافي في السعودية، ويتماشى مع رؤية السعودية 2030 من خلال إثراء تجارب الجمهور ودعم الاقتصاد الإبداعي في المملكة. ستمكّننا هذه الشراكة من المساهمة بشكل فعّال في المنظومة الثقافية النابضة بالحياة في الرياض، فضلاً عن تعزيز القيمة المقدمة لعملائنا والمجتمعات التي نخدمها”.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التجربة الفنية والترفيهية لمسرح “محمد عبده أرينا”، وتوحيد الهوية البصرية بما يعكس مكانته كأيقونة فنية، ويعزز دور القطاع المالي في دعم الصناعات الإبداعية والترفيهية في المملكة العربية السعودية.