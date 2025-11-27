فتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين

البلاد (الرياض)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية فتح السوق الموازية (نمو) لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات التمويل والاستثمار والمحاسبة والمالية؛ ليصبحوا مستثمرين مؤهلين، ضمن حزمة التعديلات والتسهيلات الجديدة؛ لتخفيف معايير المستثمرين المؤهلين. ويهدف القرار إلى توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة السيولة في السوق. وتشمل الفئات المؤهلة سابقًا حملة الماجستير في المالية أو المحاسبة أو أي تخصص ذي صلة، والحاصلين على شهادات مهنية معتمدة؛ مثل زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما خفف المشروع شروط المستثمرين الأفراد، حيث أصبح الحد الأدنى لإتمام صفقات السنة الماضية 20 مليون ريال بدلًا من عشر صفقات ربع سنوية بقيمة 40 مليون ريال. وخصصت التعديلات مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” وسمحت لأعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة بالاستثمار في السوق.