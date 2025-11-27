المحليات

عبر منظومة خدمات لضيوف الرحمن.. الحج: 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      27 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (مكة المكرمة)
كشفت وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إجمالي مرات أداء العمرة للمعتمرين من داخل المملكة وخارجها خلال شهر جمادى الأولى فقط, تجاوز (13.9) مليون مرة، وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهتين؛ ما يعكس ارتفاع وتيرة أداء العمرة، في ظل كفاءة منظومة الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأوضحت الإحصائية أن عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة في شهر جمادى الأولى فقط تجاوز (1.7) مليون معتمر، يمثلون مختلف الدول الإسلامية والعالمية، في تأكيد على أثر التسهيلات الرقمية والخدمات اللوجستية المتكاملة؛ التي أسهمت في تسهيل إجراءات القدوم، وأداء المناسك بيسر وسهولة. يأتي هذا الارتفاع في عدد مرات أداء العمرة ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تسهيل وصول المسلمين من مختلف أنحاء العالم إلى الحرمين الشريفين، وتوفير تجربة روحانية متكاملة تُعنى براحة المعتمر وسلامته منذ لحظة التخطيط للرحلة حتى مغادرته المملكة. وتواصل الوزارة والهيئة تنفيذ مبادرات مشتركة لرفع جودة الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين وفي مختلف نقاط الرحلة، إلى جانب تطوير الأنظمة الرقمية والتشغيلية؛ بما يضمن تجربة أكثر سلاسة وطمأنينة لضيوف الرحمن.

