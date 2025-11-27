الإقتصاد

دعم التبادل التجاري مع إيطاليا

البلاد (الرياض)
وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية إعادة تأمين مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، تهدف إلى تعزيز التغطيات التأمينية للشركات السعودية المُصَدِّرة.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر في بنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس صهيب الحسيني، والرئيس التنفيذي للوكالة الإيطالية ميكالي بينيوتي. كما وقّع الحسيني ورئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، بايترو رامبينو، مذكرة تفاهم بهدف تطوير أوجه التعاون في عدد من المجالات. يأتي ذلك في إطار سعي البنك إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا ، في إطار الشراكات الإستراتيجية للبنك لتمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.

