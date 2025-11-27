حراك سياحي ورياضي متنامٍ يُرسخ جدة بصفتها منصة للفعاليات الكبرى العالمية

البلاد (جدة)
تواصل جدة تعزيز حضورها كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة، مستقطبة الزوار خلال فترة الإجازة بما تملكه من تنوع في التجارب السياحية والترفيهية، وبيئة بحرية تمتاز باعتدال أجوائها وتكامل خدماتها، وتبرز المدينة منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يعكس جاهزية بنيتها التحتية وتطور منظومتها السياحية، كدور بقية مدن المملكة التي تسهم مجتمعة في بناء قطاع سياحي متكامل ومتسع.
وتشهد جدة بدورها نموًا لافتًا في الحركة السياحية، مدعومة بمشاريع اقتصادية وثقافية واجتماعية تنسجم مع مستهدفات رؤية 2030، التي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة تدعم الاستثمار وتوسع الخيارات السياحية، ويأتي هذا التقدم متزامنًا مع تحول ثقافي واجتماعي تعيشه المملكة، عزز حضورها الدولي ورسخ دورها الاقتصادي في المنطقة.
ويحظى زوار جدة بتجربة متكاملة تجمع البحر والمشهد الحضري الحديث، إضافة إلى بعدها التاريخي المتمثل في منطقة جدة التاريخية المدرجة على قائمة “اليونسكو” للتراث العالمي، التي تُعد شاهدًا حيًا على الدور التجاري والبحري الذي لعبته المدينة عبر عقود طويلة، وما زالت تُمثل عنصر جذب للزوار بفضل ما تحتضنه من معالم تراثية وأسواق ومتاحف ومراكز ثقافية.
ومع تحسن الأحوال الجوية خلال هذه الفترة، تشهد الواجهة البحرية والوجهات الترفيهية إقبالًا متزايدًا من العائلات والسياح، في وقت تتواصل فيه الفعاليات الدولية التي اعتادت المدينة استضافتها في مختلف المجالات، وخاصة في الرياضات البحرية، ورياضات المحركات التي تبرز فيها جدة وجهة مفضلة لما تتمتع به من بنية تحتية مميزة وموقع إستراتيجي ومقومات تشغيلية متقدمة.
وفي هذا السياق، تستضيف جدة حاليًا بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 (F1H2O) ضمن موسم جدة 2025، في حدث يجمع نخبة من أبطال العالم ويعكس قدرة المملكة على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، إذ تمتاز البطولة بارتباطها بمفاهيم الاستدامة البحرية، وتُطبق في تنظيمها أعلى معايير السلامة والمحافظة على البيئة الساحلية، بما يتسق مع الجهود الوطنية الهادفة لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستفادة المستدامة من الواجهة البحرية.
وتستضيف جدة الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات WRC “رالي السعودية 2025” بدعم من جميل لرياضة المحركات، وذلك في أول استضافة من نوعها للمملكة لإحدى جولات هذه البطولة العالمية، التي تستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق من شركة رياضة المحركات السعودية.
وتشهد المنافسات حضورًا لافتًا من الزوار الدوليين الذين يجدون في جدة وجهة بحرية نشطة، تجمع الترفيه والضيافة والبنية التحتية المتطورة والثقافة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي جعلها نقطة جذب للفعاليات العالمية ووجهة مفضلة للرياضيين والمهتمين بالأنشطة البحرية.
وبهذا المشهد المتكامل بين التاريخ والبحر والرياضة والاقتصاد، تواصل جدة تعزيز مكانتها وجهة رئيسية في المشهد السياحي السعودي، وتستمر في تقديم نموذج يعكس ما تشهده المملكة من تطور شامل في مختلف القطاعات، وما تحققه من حضور متنامٍ على خريطة الفعاليات الدولية.