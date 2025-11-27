تمكين المرأة في الصناعة والتعدين

البلاد (لرياض)

أكد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله علي الأحمري، حرص المملكة على توسيع حضور المرأة في مختلف القطاعات الصناعية، وتعزيز أدوارها القيادية في دفع الابتكار وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وقال في كلمته بمؤتمر (يونيدو) في الرياض: إن المملكة تعمل على بناء بيئة صناعية أكثر شمولًا واستجابة لمتطلبات المستقبل، تمكّن المرأة وتعزز مشاركتها، ولدينا اليوم أكثر من (100) ألف امرأة يعملن في القطاع الصناعي السعودي ضمن أكثر من (12) ألف مصنع مرخّص، وترتكز جهودنا في المرحلة الحالية على إعادة تأهيل وتوسعة قدرات المصانع، وتطوير البنية التحتية الصناعية لتستوعب طاقات نسائية إضافية.

في السياق، وبحضور الدكتور الأحمري، وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع جمعية الاقتصاد السعودي تستهدف تمكين المرأة، ورفع كفاءة القدرات البشرية الوطنية في القطاع الصناعي، ومذكرة مع مركز القيادات النسائية لتطوير مسارات القيادة المهنية للمرأة، وتعزيز فرص تطورها المهني في قطاعي الصناعة والتعدين.