تقمص هيئة والدته «المتوفاة» لأخذ معاشها

البلاد (وكالات)

في واقعة صادمة وغريبة من نوعها، ألقت الشرطة الإيطالية القبض على رجل تنكر على هيئة والدته المتوفاة، في محاولة لتجديد بطاقة هويتها والحصول على معاشها، قبل أن يتم اكتشاف جثتها المحنطة داخل منزله. كان الرجل (57 سنة) من شمال إيطاليا، وهو نجل غراتسييلا دالوجليو، التي توفيت عام 2022 عن عمر 82 سنة، يعمل ممرضاً سابقاً، وحالياً عاطل عن العمل. ولم يقم بالإبلاغ عن وفاة والدته، وعندما انتهت صلاحية بطاقة هويتها، وضع مساحيق التجميل، وارتدى شعراً مستعاراً، وملابس والدته، وحاول تقديم نفسه على أنه السيدة المتوفاة لتجديد البطاقة. وبفضل يقظة الموظف الذي تعامل مع الطلب، قامت قوات الشرطة بمتابعة الرجل، حيث أظهرت كاميرات المراقبة أنه قاد السيارة متنكراً في شخصية والدته، رغم أنها لم تكن تحمل رخصة قيادة. وعند وصولهم إلى المنزل، اكتشف الضباط جثة الوالدة محنطة داخل خزانة الغسيل، وملفوفة في أكياس نوم.ووفقاً للشرطة، فقد استخدم الرجل حقنة لسحب السوائل من جسد والدته لمنع تحلله أو ظهور ريحة تعفن، وقد تم طلب التشريح لمعرفة سبب الوفاة.