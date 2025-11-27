تقليد إلفيس بريسلي ينهي مسيرة قاض

البلاد (وكالات)

قدم القاضي ماثيو إي. بي. ثورنهيل استقالته من محكمة مقاطعة سانت تشارلز بولاية ميزوري الأمريكية، بعد أن فرضت عليه لجنة الانضباط القضائي عقوبة لافتة؛ بسبب سلوكيات غير مألوفة ظهرت خلال جلسات المحكمة.واعتاد القاضي الظهور مرتدياً باروكة تحاكي تسريحة أسطورة الروك إلفيس بريسلي، وتشغيل موسيقاه أحياناً أثناء المداولات.ووفقاً للتقرير الرسمي، فإن القاضي رأى في هذه التصرفات محاولة لتهدئة المتقاضين، وتخفيف التوتر داخل القاعة، إلا أن اللجنة اعتبرت الأمر مساساً بوقار المحكمة ونزاهتها، وتجاوزاً للحدود المقبولة في السلوك القضائي.كما أشار التقرير إلى أن القاضي كان يرتدي الباروكة، والروب الأسود التقليدي والوشاح الأبيض، وأحياناً نظارات شمسية تذكر بإطلالة المغني الراحل؛ ما أثار دهشة زملائه واستغراب الحضور. وكان يمنح الشهود والمتقاضين خيار أداء القسم، بينما تصدح موسيقى إلفيس من هاتفه، بل كان يستشهد توثيقاً بتواريخ ميلاد ووفاة المغني، ويقتبس كلمات من أغانيه خلال الجلسات.

الهوس بإلفيس لم يكن وليد اللحظة، فقد زار ثورنهيل قصر غراسلاند 13 مرة منذ صغره، مؤكداً أن ذكريات ملك الروك رافقته طوال حياته، ودفعت به إلى إدخال بعض من عالمه الموسيقي في أجواء المحكمة.