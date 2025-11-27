انطلاق منافسات بطولة العالم لكمال الأجسام 2025 في مدينة الخبر بمشاركة عالمية واسعة

البلاد (الخبر)
تنطلق غدًا، فعاليات بطولة العالم لكمال الأجسام 2025 التي تستضيفها المملكة ممثلة بالاتحاد السعودي لكمال الأجسام في مدينة الخبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في الصالة الخضراء، وذلك ضمن فعاليات موسم الخبر، وبمشاركة دولية واسعة تتجاوز (16,000) لاعب من مختلف دول العالم.
تنطلق غدًا، فعاليات بطولة العالم لكمال الأجسام 2025 التي تستضيفها المملكة ممثلة بالاتحاد السعودي لكمال الأجسام في مدينة الخبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في الصالة الخضراء، وذلك ضمن فعاليات موسم الخبر، وبمشاركة دولية واسعة تتجاوز (16,000) لاعب من مختلف دول العالم.
وتبدأ إجراءات الميزان الرسمي للبطولة يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً، وذلك في فندق جراند حياة، كما يشهد اليوم ذاته اجتماعات أساسية تسبق انطلاقة المنافسات، وتشمل: اجتماع الحكام الساعة 5:30 مساءً، واجتماع الكونغرس الدولي في الساعة 7:00 مساءً.
وتشهد البطولة حضورًا رفيع المستوى من قيادات كمال الأجسام على مستوى العالم، أبرزهم: رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية (IFBB) الدكتور رافائيل سانتونجا، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية ورئيس الاتحاد العربي والاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري الدكتور عادل فهيم.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام أيمن الراشد أن هذا الحدث العالمي الكبير يعكس الثقة المتزايدة في قدرات المملكة على تنظيم البطولات الدولية وفق أعلى المعايير، مشيرًا إلى أن المنتخب السعودي أكمل جاهزيته للمشاركة، ويعمل بكل طاقاته لتقديم نسخة مميزة تليق باسم المملكة ومكانتها الرياضية، مرحبًا بجميع الوفود واللاعبين المشاركين، متمنيًا لهم كل التوفيق في منافسات البطولة.
وأكمل المنتخب السعودي لكمال الأجسام استعداداته من خلال معسكرات تدريبية مكثفة، تأهبًا للمنافسة وتمثيل المملكة في مختلف الفئات بأفضل صورة ممكنة.
وتنطلق المنافسات يوم السبت 29 نوفمبر في نادي الاتفاق عند الساعة 9 صباحًا، وتشمل: كمال الأجسام للأساتذة Men’s Physique ،Classic Physique فئات الوزن المفتوح والأطوال المختلفة.
وتتواصل فعاليات البطولة يوم الأحد 30 نوفمبر في الصالة الخضراء بأقوى الفئات: كمال الأجسام للأوزان من 60 حتى +100 كغMen’s Physique Seniors ،Classic Physique ،Muscular Physique للطول +179.
وتأتي البطولة ضمن فعاليات موسم الخبر، وبتنظيم متكامل من الاتحاد السعودي لكمال الأجسام بقيادة أيمن الراشد، وبالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تقديم حدث عالمي يليق بمكانة المملكة وقدراتها التنظيمية.