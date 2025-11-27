المنتخب البرتغالي بطلاً لكأس العالم تحت 17 عاماً

محمود العوضي (جدة).
توج المنتخب البرتغالي بلقبه العالمي الأول، بعد تتويجه ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة، عقب فوزه على منتخب النمسا 1-0 في نهائي البطولة، الذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس.
سجل أنيسيو كابرال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعد جملة فنية رائعة على الجهة اليسرى. في الشوط الثاني، كثفت النمسا ضغطها الهجومي، لكن البرتغال أظهرت صلابة دفاعية ونضجاً كبيراً في إدارة التفوق حتى صافرة النهاية.
مشوار البرتغال في البطولة أظهر شخصية الفريق، خاصة في نصف النهائي أمام البرازيل الذي حسمه بركلات الترجيح. وخلال البطولة، تميز المنتخب البرتغالي بفعاليته الهجومية، وتماسك خطوطه، وثباته في المواجهات الثنائية.
يذكر أن المنتخب الإيطالي؛ قد حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم تحت 17 سنة عقب تغلبه على المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح (4-2).
