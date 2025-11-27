السعودية تعزز شراكات اقتصاد الهيدروجين

البلاد (الرياض)

استضافت المملكة العربية السعودية؛ ممثلةً بوزارة الطاقة، فعاليات أسبوع مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود ، واجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة، وذلك في مدينة الرياض.

استعرضت الدول الأعضاء التقدم المحرز في خططها ومشاريعها الوطنية، وقواعد التجارة، وغيرها من الموضوعات الفنية المرتبطة بأعمال المبادرة.

وشهد الأسبوع جلسات حوارية حول الابتكار والبحث العلمي في مجال الهيدروجين النظيف، إلى جانب تنظيم طاولة مستديرة عن التحديات والفرص ، كما يتضمن الأسبوع تنظيم زيارة الوفود إلى مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، الذي يُعد الأكبر قيد الإنشاء في العالم، للاطلاع على تقدم تنفيذ الأعمال الإنشائية ومراحل التطوير الرئيسة للمشروع.

وتُعد استضافة المملكة لهذا الأسبوع تأكيدًا لدورها الريادي ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، ودعم تطوير حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة.