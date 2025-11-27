السجادة الحمراء تجمع المعجبين بـ«نجوم السينما»

البلاد (جدة)

يخطط مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لفتح أبوابه لعشّاق السينما للقاء نجومهم المفضلين في “منطقة الجماهير” على السجادة الحمراء

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الإعلان أعلن عن إطلاق “منطقة الجماهير”، ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان، لتكون منصة حصرية فريدة تجمع عشاق السينما مع نجومهم المفضلين على السجادة الحمراء، وذلك خلال عروض السجادة الحمراء، التي ستجمع نخبة من النجوم من جميع أنحاء العالم خلال الدورة الرابعة المقرر انعقادها من 4 إلى 13 ديسمبر في مقر المهرجان النابض بالحياة في جدة التاريخية. توفر “منطقة الجماهير” فرصة استثنائية للتفاعل المباشر مع أبرز نجوم السينما، حيث يمكن للجماهير وعُشاق السينما حضور لحظات وصول النجوم، وصناع الأفلام وتبادل الحديث معهم، والتقاط الصور التذكارية، وحتى الحصول على توقيعات حصرية تُوثق هذه اللحظات المميزة.