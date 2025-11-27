الأولمبياد الخاص السعودي يشارك في كأس العالم لكرة السلة الموحدة – بورتوريكو 2025

البلاد (الرياض)
يشارك منتخبا الرجال والسيدات للأولمبياد الخاص السعودي لكرة السلة الموحدة في كأس العالم التي تستضيفها مدينة سان خوان في بورتوريكو خلال الفترة من 5 حتى 7 ديسمبر 2025، بمشاركة واسعة من المنتخبات الدولية.
وضمت قائمة منتخب الرجال اللاعبين يوسف العقبي، وماجد فلاته، وسمير الظاهري، إلى جانب الشركاء سعود الغامدي, وعبدالعزيز هوساوي، فيما تضم قائمة السيدات فاطمة المسعود، ودلال الشمري، وسارة بوسبيت، إضافة إلى الشريكتين سارة البخيت ونعيمة المنيف.
ويقود المنتخبين المدرب طلال عبدالقادر والمدربة هيا الدوسري، تحت إشراف إداري من محمد القحطاني، وبرئاسة عبدالله المشري.
وجاء اعتماد التشكيل بعد تجارب أداء أقيمت في عددٍ من المناطق، أعقبها معسكران تدريبيان في جدة والدمام شملتا برامج فنية وبدنية بهدف رفع الجاهزية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.
تأتي المشاركة استمرارًا لجهود الأولمبياد الخاص السعودي في دعم وتمكين لاعبيه، وتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية، بدعم من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.