إحالة 6 أشخاص للنيابة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام

البلاد (جدة)

أحالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 6 أشخاص للنيابة العامة؛ لقيامهم بنشر محتويات معلوماتية ممنهجة بهدف تأجيج الرأي العام؛ مما يعد فعلا مجرما ومعاقبا عليه، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأوضحت الهيئة أن الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ تنص على: “يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب جريمة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية”.

وأكدت أنه تمت إحالة الأشخاص الستة إلى النيابة العامة، وإيقافهم، واتخاذ إجراءات التحقيق بحقهم من قبل النيابة العامة، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وطلب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقهم.

وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في رصد كل محتوى إعلامي من شأنه المساس بالنظام العام، أو مخالفة الأنظمة الإعلامية، واتخاذ جميع الإجراءات الرادعة بحق كل مخالف.