16 فارسًا وفارسة يمثلون المملكة في نهائي الاتحاد الدولي لقفز الحواجز

يستعد 16 فارسًا وفارسة من فئة الأطفال والشباب والناشئين لتمثيل المملكة في نهائي بطولة الاتحاد الدولي للفروسية “المجموعة السابعة” لقفز الحواجز، التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة (120) فارسًا وفارسة من (11) دولة، وذلك بعد تأهلهم للنهائي عبر موسم 2024 – 2025.

ويمثل المملكة في فئة الشباب (للفردي والفرق) الفرسان عبدالرحمن الغامدي، وعبدالعزيز العيد، والفيصل القاروت، وعبدالرحمن قحل، وفي فئة الناشئين (للفردي) يشارك راشد البرية، ومهند الدخيل الله، وعبدالمجيد الخماش، وعبدالهادي القحطاني، وحسن آل هادي، وعبدالعزيز قحل.

أما الفريق فيمثله حسن آل هادي، وعبدالمجيد الخماش، وعبدالعزيز قحل، وراشد البرية، وفي فئة الأطفال (للفردي) يشارك محمد آل شيخ، وسعود آل هادي، وعبدالله غزاوي، والجوهرة المطيري، وفواز الحكير، ومحمد عقاب، فيما يمثل الفريق سعود آل هادي، وعبدالله غزاوي، والجوهرة المطيري، وفواز الحكير.

ويسعى فرسان وفارسات المملكة لتقديم أفضل مستوى وتحقيق نتائج مميزة تؤكد وجود جيل جديد من المواهب السعودية في قفز الحواجز بالمملكة، والاهتمام الذي يحظون به من الاتحاد السعودي للفروسية من خلال البرامج والبطولات والمعسكرات، ليواصلوا مسيرة فرسان الذهب الذين حققوا نتائج بارزة للمملكة في جميع المحافل الدولية.