السياسة

موسكو تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      26 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (نيويورك)
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن قيام الاحتلال الإسرائيلي ببناء تحصينات وحواجز في قطاع غزة يدل على نية لاحتلال طويل الأمد، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لانسحاب قواته من القطاع وتسليم إدارة غزة إلى السُلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشار نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن المخصّصة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودًا كبيرة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مجددًا مطالبته بضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين السُلطة الفلسطينية من تولي إدارة القطاع.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *