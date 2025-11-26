معرض لإبراز الجهود السعودية في فصل التوائم

البلاد (الرياض)

نظَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، معرضًا لإبراز الجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية، من خلال البرنامج السعودي للتوائم الملصقة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش اليوم العالمي للتوائم الملتصقة.

وحظي المعرض بزيارة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ونائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” لشؤون العمل الإنساني والإمدادات تيد شيبان.

واشتمل المعرض على نظارات للواقع الافتراضي، تنقل محاكاة كاملة للزائر داخل غرفة عمليات فصل التوائم الملتصقة واستعراض مراحلها الدقيقة في التخدير والجراحة والترميم والفصل والتجميل، وشاشة تتيح باللمس تصفح موقع البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، متضمنًا أسماء أعضاء الفريق الطبي والجراحي ومكتبة فيديو وإحصائيات البرنامج المتمثلة بـ (67) عملية فصل للتوائم، وتقييم (152) حالة من (28) دولة في (5) قارات حول العالم، وشاشة أخرى تعرض لفيلم باللغة الإنجليزية عن منجزات البرنامج؛ بهدف تعريف الزوار بما يقدمه البرنامج من جهود طبية كبيرة لرعاية وعلاج الأطفال الملتصقين. وشاهد زائرو المعرض جدارًا يحمل صور التوائم الملتصقة وقصصهم الإنسانية المؤثرة منذ نقلهم للمملكة وأثناء إجرائهم للعملية وبعد تعافيهم وإعادة تأهيلهم، ومجسمات لطائرات الإخلاء الطبي التابعة لوزارة الدفاع المخصصة لنقل التوائم، وكتيبات ومطويات عن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.