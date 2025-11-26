الرياضة

كأس آسيا 2.. النصر يكتسح الاستقلال الطاجيكي برباعية ويتأهل لثمن النهائي

26 نوفمبر 2025

البلاد (جدة)

واصل فريق النصر سلسلة انتصاراته في بطولة دوري أبطال آسيا 2، بعدما اكتسح مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي بأربعة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة.

جاءت أهداف النصر بتوقيع جواو فيليكس في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف محمد سيماكان الهدف الثاني عند الدقيقة 40، ثم سجل ساديو ماني هدفًا رائعًا في الدقيقة 84، ليضع بصمته الهجومية المعتادة، قبل أن يكمل أيمن يحيى الرباعية بهدف عند الدقيقة 90+2.

بفوزه الخامس على التوالي، رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة من 5 مباريات، محققًا العلامة الكاملة، ومعززًا موقعه في صدارة المجموعة الرابعة، ليضمن التأهل رسميًا إلى الدور التالي دون انتظار الجولة الختامية، فيما تجمد رصيد استقلال دوشنبه عند 6 نقاط في المركز الثالث، متأخرًا بفارق الأهداف خلف الزوراء العراقي الذي يمتلك الرصيد نفسه، بينما يواصل جوا الهندي تذيله ترتيب المجموعة بدون أي نقاط.

