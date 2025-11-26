كأسا عكاظ وإمارة منطقة نجران يشعلان منافسات الأسبوع السابع لنادي سباقات الخيل

محمد الجليحي (الرياض)

ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض منافسات الأسبوع السابع من موسم سباقات الرياض، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 27 و28 و29 نوفمبر 2025، بواقع 12 شوطاً في كل حفل.

وتشهد المنافسات تنوعاً في الدرجات والتصنيفات والأعمار لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة، إضافةً إلى أشواط قوية ومواجهات مرتقبة بين نخبة الجياد.

ويشهد حفل الجمعة 4 أشواط مميزة إبتداءاً من الشوط السابع المخصص لكأس الاتحاد الاوروبي على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال وفيه يشارك الجواد ” الاهم ” الفائز بكأس عكاظ والمنتقل بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ويشارك كذلك الجواد ” باور اوف بيوتي ” بشعار الامير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والجواد ” ديفنديد ” للمالك مهيدب عبدالله المهيدب.

أما الشوط الثامن المخصص لكأس إمارة منطقة نجران للأفراس على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال؛ فتبرز فيه المرشحة الأولى ” عادات ” لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وفي تاسع الأشواط خصص لدعم نادي سباقات الخيل للأفراس المباعة في مزاد 2023 على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 500 ألف ريال وفيه تبرز المهره ” بلو وينق ” للمالك عبدالله محمد علي السماعيل وكذلك المهره ” الذبوب ” لإسطبل هيت، وفي عاشر الأشواط المخصص لدعم نادي سباقات الخيل للحصن المباعة في مزاد 2023 على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 500 ألف ريال، وفيه يبرز المهر ” فايز المحمديه ” للأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز وكذلك المهر ” نياد ” بشعار الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والمهر ” ابانات ” للمالك عبدالعزيز مساعد سالم السالم .