“قفز السعودية” يحتضن الجولة الثانية من جولات الرياض

تنطلق غدًا منافسات الجولة الثانية من جولات الرياض لقفز الحواجز، التي ستقام في مقر “قفز السعودية” بالجنادرية في الرياض على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة (150) فارسًا وفارسة من (15) دولة حول العالم.
وتشهد الجولة الثانية إقامة (12) شوطًا لفئتي النجمة والـ3 نجوم, إضافة إلى تخصيص أشواط لفئة الشباب والناشئين والأطفال.
وأنهت اللجنة البيطرية اليوم الفحص الطبي للجياد المشاركة للتأكد من سلامتها لخوض المنافسة.
يُذكر أن الجولة الأولى من جولات الرياض اختُتمت الأسبوع الماضي وشهدت نجاحًا كبيرًا ومنافسات قوية، وسط تنظيم مميز من الاتحاد السعودي للفروسية يرتقي برياضة قفز الحواجز وفقًا للمعايير الدولية والعالمية.
