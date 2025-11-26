غدًا.. أخضر السلة يواجه الهند  في افتتاح النافذة الأولى لتصفيات كأس العالم   

البلاد (الرياض)

– يواجه المنتخب السعودي الاول لكرة السلة نظيره الهندي غدا الخميس عند الساعة ٧ مساء على الصالة الخضراء بمدينة الرياض، وذلك في أولى مبارياته بالنافذة الاولى للتصفيات المؤهلة لكاس العالم٢٠٢٧ بقطر، بعد اختتام معسكره، الذي أقيم على مرحلتين؛ داخلي بجدة بدأ يوم ٧ نوفمبر الى ١١ نوفمبر تخللها تدريبات صباحية ومسائية، والمرحلة الثانية معسكر خارجي في تركيا من ١١ نوفمبر الى ٢٤ نوفمبر، تخللها لعب اربع مباريات ضد منتخبات الاردن مرتين وتونس والامارات، واستفاد المنتخب منها كثيرا بالوقوف على وضع الفريق وامكاناته فنيا.

ويلعب المنتخب السعودي مباراته الثانية مع الهند بنفس النافذة بالهند يوم ٣٠ نوفمبر في مدينة تشيناي.

يذكر ان منتخبنا يلعب في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات لبنان و الهند و قطر، وفي باقي المجموعات الخاصة بقارتي آسيا و أوقيانوسيا على النحو الآتي:

المجموعة الأولى

أستراليا – نيوزيلندا – الفلبين – غوام

المجموعة الثانية

اليابان – الصين – كوريا الجنوبية- الصين تايبيه

المجموعة الثالثة

إيران – الأردن – سوريا – العراق

المجموعة الرابعة

لبنان – السعودية – الهند – قطر

إذ سيلعب كل منتخب في المجموعة 6 مباريات ، ثلاثاً على أرضه ومثلها خارج أرضه وذلك بلعب مباراتين في كل نافذة خلال 3 نوافذ قادمة، تبدأ النافذة الأولى في نوفمبر 2025 و النافذة الثانية في فبراير 2026 و النافذة الثالثة والأخيرة في يوليو 2026؛ حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للتصفيات النهائية بمجموع (12) فريقا.

أما المجموعة الرابعة فهي تملك حالة استثنائية؛ إذ إن المنتخب القطري سيلعب مباشرة في التصفيات النهائية بغض النظر عن ترتيبه بالمجموعة، وهذا يعني أنه في حال وقوع المنتخب القطري بالمركز الرابع فسيتم استبعاد صاحب المركز الثالث وسيتأهل المنتخب القطري بدلاً عنه.

ثم يتم تقسيم الـ 12 منتخباً إلى مجموعتين؛ والثلاثة المنتخبات المتأهلة من المجموعة الأولى و الثالثة بالتصفيات الأولية ينضمون في المجموعة الأولى للتصفيات النهائية. والمتأهلون من المجموعة الثانية و الرابعة من التصفيات الأولية يتم ضمهم في المجموعة الثانية للتصفيات النهائية؛ حيث ستجرى مباريات التصفيات النهائية عبر ثلاث نوافذ.

النافذة الأولى في أغسطس 2026

و النافذة الثانية في نوفمبر 2026

و النافذة الثالثة في فبراير 2027

وفي كل نافذة سيلعب كل منتخب ثلاث مباريات ذهاباً وإياباً ضد المنتخبات الملتحقة بمجموعته من المجموعة الأخرى بالتصفيات الأولية فقط.

ويتأهل من هذه المجموعتين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة، وقد يتأهل أفضل صاحب مركز رابع لكأس العالم مباشرة بجوار قطر المستضيفة ليكون مجموع المنتخبات المتأهلة لكأس العالم عن قارتي آسيا و أوقيانوسيا (8) منتخبات.