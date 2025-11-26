الرياضة

رونالدو يهدي عائلة ديوغو جوتا ساعة فاخرة باسمه

26 نوفمبر 2025

البلاد (جدة)

أهدى كريستيانو رونالدو، جميع أعضاء المنتخب البرتغالي الذين شاركوا في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2025، هدايا تذكارية قيمة.

وكشف مقربون من اللاعب أن الهدايا عبارة عن ساعات يد فاخرة ومُخصصة (Personalised Watches)، تحمل تفاصيل تذكارية لهذا الإنجاز الأوروبي.

كانت اللفتة الأكثر تأثيراً في هذه المبادرة هي تكريم زميلهم الراحل، اللاعب ديوغو جوتا، الذي كان جزءاً من الفريق الفائز باللقب.

وأصر كريستيانو  على تخصيص ساعة فاخرة تحمل اسم جوتا، وطلب تسليمها إلى عائلة اللاعب الراحل.

 وتُعد هذه اللفتة “الراقية” بمثابة دليل على الروح العالية والترابط القوي الذي يجمع نجوم المنتخب البرتغالي، واعترافاً دائماً بمساهمة جوتا في تحقيق الإنجاز.

