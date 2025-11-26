تماشياً مع الأهداف العالمية للصحة والتنمية.. الربيعة: السعودية حريصة على حماية حقوق التوائم الملتصقة

البلاد (الرياض)

أكّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن اعتماد يوم 24 من نوفمبر يومًا عالميًا للتوائم الملتصقة من قبل الأمم المتحدة بمبادرة من المملكة العربية السعودية وبدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- جاء ليؤكد على المكانة الدولية المرموقة للمملكة وعلى حرصها الدائم للعناية بالصحة العامة، واهتمامها بحماية حقوق التوائم الملتصقة؛ لضمان اندماجهم الاجتماعي ورعايتهم؛ بما يتماشى مع الأهداف العالمية للصحة والتنمية.

جاء ذلك خلال الحدث الذي أقيم في مدينة نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للتوائم الملتصقة تحت شعار:” من الأقوال إلى الأفعال: عالم مستعد لدعم التوائم الملتصقة والأطفال ذوي الإعاقة”، بتنظيم مشترك من مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة”اليونيسف” بحضور المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.

وأردف أن الأطفال ذوي الإعاقة هم من أكثر الفئات تهميشًا وضعفًا على مستوى العالم، وغالبًا ما يكونون من بين الأكثر تضررًا خلال الأزمات في ظل افتقار الكثير من الأنظمة الصحية إلى القدرة على تشخيص الحالات الطبية المعقدة وعلاجها وإدارتها.

وبين أن المملكة العربية السعودية أولت جراحات فصل التوائم الملتصقة اهتمامًا كبيرًا؛ نظرًا لتعقيدات الالتصاق وما يتطلبه ذلك من إمكانية استثنائية، لرفع معدلات ونسب احتمالات نجاح عملية فصل التوائم جراحيًا التي تعتمد في المقام الأول على مكان التصاق الطفلين والأعضاء المشتركة بينهما.

واستذكر أن المملكة أسست البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة عام 1990م لتشخيص وعلاج ورعاية التوائم الملتصقة، حيث تمكن البرنامج منذ تأسيسه من تقييم (152) حالة من (28) دولة موزعة على (5) قارات، وأجرى بنجاح (67) عملية فصل معقدة، معرجًا إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لرعاية التوائم الملصقة وعائلاتهم بعد الجراحة، وبخاصة توفير الخدمات الطبية والتأهيلية والنفسية اللازمة لهم، وضمان تكافؤ فرص حصولهم على التعليم.