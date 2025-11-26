المؤتمر الصحفي لجائزة جدة الكبرى يكشف ملامح أضخم حضور لبطولة F1H2O على شاطئ أبحر الشمالية

البلاد (جدة)
عقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بجائزة جدة الكبرى 2025، التي تُقام ضمن الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة (الفورمولا – F1H2O)، للحديث عن استعدادات المملكة لاستضافة هذا الحدث العالمي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.
عقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بجائزة جدة الكبرى 2025، التي تُقام ضمن الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة (الفورمولا – F1H2O)، للحديث عن استعدادات المملكة لاستضافة هذا الحدث العالمي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.
وشهد المؤتمر الذي أُقيم على واجهة أبحر الشمالية، حضورًا إعلاميًا من مختلف الوسائل المحلية والعالمية، إذ استعرض المؤتمر جميع الاستعدادات لاستضافة البطولة، متضمنًا عرض الجدول الزمني، وآلية المنافسات، والفعاليات المصاحبة، والكشف عن جاهزية موسم جدة 2025 لتنظيم هذا الحدث للمرة الأولى على مستوى المملكة.
وتناول المؤتمر البرنامج الكامل للجولة، الذي يشمل التجارب الحرة، والتصفيات التأهيلية، وسباقات السرعة، إلى جانب السباق الرئيسي لجائزة جدة الكبرى 2025.
وأوضح المنظمون أن البطولة ستشهد مشاركة (10) فرق تضم نخبة المتسابقين من مختلف دول العالم، وبما مجموعه (20) زورقًا، في تأكيد للحضور المتنامي لجدة على خريطة الرياضات البحرية العالمية.
وأوضح المنظمون أن البطولة ستشهد مشاركة (10) فرق تضم نخبة المتسابقين من مختلف دول العالم، وبما مجموعه (20) زورقًا، في تأكيد للحضور المتنامي لجدة على خريطة الرياضات البحرية العالمية.
وينطلق البرنامج الرسمي في اليوم الأول غدًا بالتجارب الحرة، يعقبها تجربة قارب F1H2O ثنائي المقاعد، في حين تُقام في اليوم التالي التصفيات التأهيلية وسباقات السرعة التي يُتوَّج في ختامها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، كما تُحدَّد مراكز الانطلاق للسباق الرئيسي، إذ يحصل الفائز على أفضلية الانطلاقة الأولى وفق النتائج النهائية عبر ثلاثة مستويات.
أما اليوم الثالث، وهو ختام الجولة الرابعة، فيشهد إقامة السباق الرئيسي لجائزة جدة الكبرى 2025، إذ يتنافس المتسابقون على المراكز الثلاثة الأولى ضمن احتفال يبرز مكانة المملكة بصفتها وجهة رياضية وسياحية عالمية.
وأكد المؤتمر أن جمهور البطولة سيحظى بتجربة متكاملة تجمع المنافسة الرياضية والعروض الفنية والثقافية؛ وتنطلق من الليلة الأولى أمسية “ليلة خُبَيتي” التي تقدم لونًا فلكلوريًا أصيلًا، إضافة إلى تجارب تفاعلية متنوعة، ومنطقة مخصصة للمأكولات والمشروبات توفر خيارات متعددة للزوّار.