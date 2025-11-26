الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير مرور جدة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، بمكتبه اليوم، مدير مرور جدة اللواء أحمد السريحي، يرافقه مدير شعبة السير العقيد بدر السهيمي.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن خطط وأعمال المرور في المحافظة, وجهوده في رفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق للحد من الحوادث، ودوره في تنظيم وتسهيل الحركة المرورية في الطرقات، وفك الاختناقات المرورية بالمحافظة.
