الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير مرور جدة

البلاد (جدة)

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، بمكتبه اليوم، مدير مرور جدة اللواء أحمد السريحي، يرافقه مدير شعبة السير العقيد بدر السهيمي.