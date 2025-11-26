أمير دولة قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

واس (الدوحة)
استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
ونقل سموه لأمير دولة قطر، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ، فيما حمَّله سموه، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.
