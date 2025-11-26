أكاديمية الإعلام السعودية تُطلق المرحلة الرابعة من “مسار قادة الإعلام” في الرياض

وأكّد الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام السعودية المكلّف المهندس مشعل بن أحمد التويجري، أن اهتمام وزارة الإعلام بتمكين القيادات الإعلامية يأتي في صميم توجهاتها الإستراتيجية؛ بهدف تزويدهم بأفضل المعارف والممارسات الاتصالية والقيادية بالشراكة مع كبُرى الجامعات العالمية، وذلك بتوجيه من وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ومتابعة مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، إذ تحرص الأكاديمية على نقل الخبرات الدولية عبر برامج متقدّمة تعزّز جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات المشهد الإعلامي.