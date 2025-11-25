“واس” توقّع مذكرة تفاهم وتبادل إخباري مع وكالة “أنسا” الإيطالية

البلاد (الرياض)

وقّعت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري مع وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الإخباري المشترك وتطوير الخدمات الإعلامية المتعلقة بالأخبار الدولية بما يسهم في تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين. يذكر أن وكالة “أنسا” الإيطالية التي تأسست عام 1945م، ومقرها بالعاصمة روما، من أكبر المؤسسات الإعلامية التي تغطي الأحداث المحلية والدولية عبر مكاتبها داخل إيطاليا وحول العالم.